Vijf peperdure exotische kittens vermist na crash op Abbendaal

Bilzen -

Vijf Egyptische mau kittens zijn vermist na een crash op Abbendaal in Bilzen. De eigenares was met zeven jong katten onderweg naar de dierenarts in de Sint-Jorisstraat om ze te chippen. Om onduidelijke reden ging ze net voor een bocht van de weg en crashte onder in de berm. De zeven jongen kittens ontsnapten. De bestuurster van de auto raakte lichtgewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.