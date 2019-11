Is vreemde stok met bloedvlekken nieuwe aanwijzing in verdwijningszaak Théo Hayez?

Drie weken na de verdwijning van Théo Hayez, die het laatst gezien werd op vrijdag 31 mei, deed een Australische vrouw een lugubere ontdekking. In de duinen in Byron Bay, op een plaats waar later intensief gezocht zou worden naar de Belgische rugzaktoerist, vond ze een vreemde stok met bloed en de woorden The judge(de rechter, nvdr) erop. Het is onduidelijk of de stok onderzocht werd.