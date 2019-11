Vanaf januari 2020 wordt Noël Vangenuegden de nieuwe voorzitter van Open VLD in Diepenbeek. Hij volgt Willy Blendeman op.

Vangeneugden is 54 jaar, gehuwd met Linda en vader van Joyce en Rachel. Noël is filiaalhouder van een sanitair bedrijf en ook actief in het Diepenbeekse ...