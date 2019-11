Het Verenigd Koninkrijk zal voor de parlementsverkiezingen van 12 december geen kandidaat-eurocommissaris voor de toekomstige Europese Commissie van Ursula von der Leyen meer voordragen. Dat heeft de Britse regering in een brief aan de verkozen Commissievoorzitter bevestigd.

Volgens een woordvoerster van de Britse regering is de manoeuvreerruimte van de regering in de aanloop naar de verkiezingen van 12 december ingeperkt. “We hebben de Europese Unie een brief gestuurd om ...