Na ‘Friends’ ging het bergafwaarts met Matthew Perry en dat had mogelijk te maken met Monica

De 25 jaar oude maar nog steeds bijzonder populaire reeks ‘Friends’ blijft aanleiding geven tot geruchten. Dat het al geruime tijd niet zo goed gaat met acteur Matthew Perry (Chandler) is een publiek geheim. Maar nu speculeert US Weekly op basis van de exclusieve getuigenissen van “een bron” dat liefdesverdriet daar voor iets tussen kan zitten: Perry’s liefde voor Courteney Cox (Monica) bleef altijd onbeantwoord.

Monica en Chandler vormden een van de legendarische koppels in de komische reeks, maar volgens US Weekly was acteur Matthew Perry (intussen 50) echt verliefd op zijn tegenspeelster Courteney Cox (55) ...