Zwangere Guy is gisterenavond in Brussel de grote winnaar geworden van de Red Bull Elektropedia Awards. Pukkelpop eindigde eerste in de categorie Best Electronic Music Event.

Zwangere Guy had gisteren armen te kort om al zijn awards in ontvangst te nemen. De Brusselse rapper verzilverde zowat al zijn nominaties. Hij kreeg goud voor Best Album (Wie is Guy?), Best Song (Gorik ...