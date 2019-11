Dinsdagavond rond 23.15 uur stond de wereld van de ouders van Gerben Thijssen even stil. Hun oudste zoon was na een horrorcrash tijdens de Gentse Zesdaagse roerloos tegen de planken van ’t Kuipke blijven liggen. Gelukkig is de toestand van de 21-jarige Genkenaar intussen stabiel.