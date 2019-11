Verdienstelijk Oostende verliest nipt bij groepsleider in Champions League basketbal

Op de vijfde speeldag in de Champions League basketbal heeft Filou Oostende in poule A een 72-66-nederlaag geleden bij Turk Telekom Ankara. Het jonge Oostendse team toonde wel een groot strijdershart.

Coach Gjergja kon McIntosh (enkelblessure) niet opstellen maar hij zag zijn jonge ploeg gedurende de eerste 25 minuten lekker domineren. Thompson en Angola wezen via 4-10 en 13-15 de weg naar een comfortabele 26-34-voorsprong aan de rust.

De West-Vlamingen openden ook de tweede helft knap, Djordjevic en Thompson diepten de kloof zelfs uit tot tien eenheden: 29-39. Een Turkse 10-0-run in minder dan twee minuten veegde echter de voorsprong uit. Toch duurde het nog tot diep in het derde bedrijf voor Ankara de leiding kon overnemen: 49-47. Topschutter Schwartz reageerde nog op de 58-51-achterstand door zijn ploeg terug te brengen tot 58-57, maar daarna liet groepsleider Ankara zich de zege niet meer ontfutselen, al bleef Oostende nog tot 67-63 in koers.

Charleroi onderuit in Fiba Europe Cup

Charleroi is leider af in Group E van de Fiba Europe Cup na een zware 92-54-vernedering bij Karsiyaka.

In de beginfase waren de Henegouwers onder de indruk van de Turkse heksenketel (17-4 na 4 minuten). De inbreng van Boukichou (8 punten) en Greenwood (6 punten) leverde het enige remonte op (29-24). Vanaf dan benadrukte de ploeg uit Izmir hun suprematie zonder veel weerwerk te krijgen. Van de 10-puntenkloof (36-26) liep het snel op naar een twintiger (51-31 na 21 minuten). Nog voor het ingaan van het slotkwart (71-61) was de partij al lang gelopen.