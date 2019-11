Star Wars op zijn “Westerns”: Disney+ pakt uit met ‘The Mandalorian’

Disney gaat de strijd aan met streaminggiganten Netflix en HBO. Dinsdag lanceerde het bedrijf haar nieuwe streamingdienst Disney+ in de VS, Canada en Nederland. Dat is niet enkel goed nieuws voor de liefhebbers van geanimeerde prinsessen, want ook Star Wars krijgt op het platform zijn eerste televisieserie: The Mandalorian. Fans in België moeten helaas nog even wachten.