Maaltijden teruggeroepen bij nieuwe Jumbo in Pelt wegens onvolledigheid op etiketten

Pelt -

Een aantal kant-en-klaarmaaltijden van het merk The Original die verkocht werden door de eerste Jumbo-winkel in België, worden teruggeroepen wegens de aanwezigheid van selderij en melk, hetgeen niet op het etiket vermeld staat. Consumenten die niet allergisch of intolerant zijn voor selderij en/of melk kunnen deze producten zonder risico consumeren, zo meldt fabrikant Marblo woensdag.