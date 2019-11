TIPS. Bloemetjes op een rij en legendes aan je voeten

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Adventskalender op kindermaat



Adventskalenders vol beautyproducten zijn hip voor dames die het kind in zichzelf willen loslaten om elke dag een verrassing te ontdekken. Disney ontwikkelde varianten voor de kleinsten onder ons. Een leuke tip voor Sinterklaas: kalenders met kleine hebbedingen van ‘Frozen 2’ en ‘Star Wars’. En het voordeel is dat je kleintje op 6 december al 6 deurtjes mag openen, aangezien de advent officieel op de eerste dag van de maand begint.



Prijs: voor de ‘Frozen’-versie - 38 euro. Voor de ‘Star Wars’-editie - 29,99 euro



www.shopdisney.com

Londense mode in Antwerpen

Het Londense modemerk Ted Baker mixt preppy met glamour op een elegante manier. Dat resulteert in stuks met een modieuze snit, hier en daar met een laagje glans of glitter. Nu heeft het label een eerste flagship store in ons land geopend: in hartje Antwerpen om exact te zijn. Ideaal voor als je een trip over het kanaal er niet meer ingeboekt krijgt voor de eindejaarsperiode, maar wel nog op zoek bent naar de ideale feestoutfit.



Adres: Huidevettersstraat 42a, 2000 Antwerpen



www.tedbaker.com

Muziekgeschiedenis aan je voeten

Anno 2019 blijven The Beatles relevant in de muziekwereld en ook in de modewereld. Druk je liefde voor de legendarische band uit Liverpool uit met de nieuwe sokken, geïnspireerd op hun muziek en verschillende karakter. Het Zweede Happy Socks bracht een tweede collectie uit met verschillende prints. Tip: draag in combinatie met een broek tot op de enkels of rol ze op voor een quirky toets aan je stijl.



Prijs: per paar - 13,95 euro, cadeauset met drie paar - 39,95 euro, set met zes paar - 69,95 euro.



www.happysocks.com

Bloemetjes op een rij



Online bloemenservice Bloomon heeft iets nieuws in het aanbod; gedroogde bloemetjes om op een rij te etaleren in huis. De zogenoemde Flowergram is uiterst fotogeniek en bestaat uitsluitend uit droogbloemen. Het houten plateau met gaatjes om de bloemen in te prikken, is inbegrepen. Een fleurig idee voor wie er niet zo goed in slaagt om echte planten in leven te houden. Of een cadeautje voor iemand die dat niet kan.

Prijs: 19,95 euro, bezorgkosten en persoonlijk kaartje inbegrepen.



www.bloomon.be