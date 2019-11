680.000 Vlamingen leeft ondertussen in armoede: “Barometer kleurt donkerrood”

De twaalfde Armoedebarometer kleurt donkerrood. Dat zegt Decenniumdoelen (DCD), het platform van armoedeorganisaties, middenveld, vakbonden en mutualiteiten, dat de barometer opstelde. “Deze twaalfde barometer is onthutsend voor het Vlaamse en federale beleid”, zegt Jos Gheysels, voorzitter van DCD, woensdag bij de presentatie.

Deze regering is blijkbaar vergeten dat alle armoedecijfers in het rood staan, zegt Decenniumdoelen. Enkele cijfers die de organisatie woensdag aanhaalde: 10,4 pct van de bevolking leeft in armoede. Dat ...