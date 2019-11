Nike werkt samen met Dior aan exclusieve sneaker

Amper enkele dagen nadat bekend was geraakt dat Adidas en Prada met elkaar in zee gaan om een sneakercollectie uit te brengen, is nu het nieuws gelekt dat Nike en Dior hetzelfde zullen doen.

Het Franse modehuis Dior en de Amerikaanse sportgigant Nike werken samen aan een exclusieve sneaker, meer bepaald het Jordan Air 1-model. Daarvan zullen naar verluidt maar duizend paartjes beschikbaar van zijn. Wat het design betreft, zou worden gebruik gemaakt van de monogramprint van Dior.

Dat de twee grootheden de handen in elkaar slaan, komt niet geheel als een verrassing. In 2017 deelde Kris Van Assche, de toenmalig creatief directeur van de mannenlijn bij Dior, op Instagram een afbeelding met het logo van de twee merken erin verwerkt en met de titel ‘Just do Dior’. Toen al werd over een samenwerking gespeculeerd.

Verwacht wordt dat de sneaker in juni 2020 op de markt zal komen en inmiddels circuleert ook al het bedrag van 1.800 euro per paar. Meer details zijn er voorlopig nog niet vrijgegeven en noch Nike, noch Dior heeft al op het nieuws gereageerd.