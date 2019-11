Beperkt aantal levensmiddelen in België bevat te veel minerale olie

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, heeft in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel de aanwezigheid van minerale olie in levensmiddelen op de Belgische markt in kaart gebracht. Uit de analyse bleek dat 16 van de 200 levensmiddelen die werden getest, de actiedrempels van het Voedselagentschap overschreden.

De gegevens over de aanwezigheid van minerale olie in levensmiddelen in België zijn schaars. Daarom heeft de Europese Commissie in 2017 haar lidstaten aanbevolen om de aanwezigheid van minerale olie in ...