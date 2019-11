Motorcrosslegende en meervoudig wereldkampioen Stefan Everts was dinsdagavond te gast bij Wat een Dag, de laatavondshow bij VTM. Na een bewogen jaar met een malariabesmetting, is hij bijna aan de betere hand. Tennisster Kim Clijsters, ex-concurrenten Joël Smets en Marnicq Bervoets steken hem een hart onder de riem. Stefan Everts is geëmotioneerd na de steunbetuigingen van de drie topsporters.