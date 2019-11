Limburgs koppel zit vast op hotelkamer door overstromingen in Venetië

Venetië wordt geteisterd door de ergste overstromingen in vijftig jaar. Het water staat intussen al 187 centimeter hoog, negen centimeter lager dan het record uit 1966. De Limburgse Emile Beckers en Gudrun Roos, die momenteel op vakantie zijn in Venetië, zitten vast op hun hotelkamer in afwachting van hun terugvlucht.