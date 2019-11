ROYALS. Pippa met kindje in therapie en in Monaco herdenken ze prinses Grace

Voor het eerst in de geschiedenis ging een Spaanse koning op staatsbezoek in Cuba. Actrice Helen Mirren beleefde een ongemakkelijk momentje op theevisite bij Queen Elizabeth en in Monaco herdachten ze deze week prinses Grace, die negentig jaar geleden werd geboren, maar in 1982 in een auto-ongeluk om het leven kwam. Ster van de week was echter de Zweedse kroonprinses Victoria.

De Spaanse koning Felipe en zijn echtgenote Letizia waren deze week in Cuba voor een vierdaags staatsbezoek. Hij werd daarmee de eerste Spaanse koning uit die er een voet aan wal zette. Ze landden maandagavond in Havana, waar ze werden opgewacht door president Miguel Díaz-Canel en zijn vrouw.

Naar verluidt werd in het land uitgekeken naar de komst van het koningspaar. Cuba was namelijk van 1512 tot aan het einde van de negentiende eeuw een Spaanse kolonie. Na een opstand van de bevolking werd het Caribische land onafhankelijk. Dat het er nu toch van is gekomen, heeft alles te maken met de vijfhonderdste verjaardag van de oprichting het huidige Havana.

In Monaco werd dinsdag de geboortedag van prinses Grace herdacht. Ze kwam op 12 november 1929 ter wereld als Grace Kelly in de Amerikaanse stad Philadelphia. Eerst werd ze beroemd als Hollywoodster en Oscarwinnares, maar ze ruilde Los Angeles uiteindelijk in voor Monaco na haar huwelijk in 1956 met Rainier III van Monaco. Ze kwam op 13 september 1982 om het leven bij een ongeval nadat ze door een beroerte met haar auto in een ravijn was terechtgekomen.

Het koninklijk paleis deelde op Facebook een eerbetoon aan haar adres naar aanleiding van de negentigste verjaardag van haar geboortedatum. “In het collectief geheugen belichaamt prinses Grace vandaag nog altijd het absolute symbool van elegantie, talent en vrijgevigheid”, klinkt het bij een reeks foto’s uit de oude doos.

Pippa Middleton, de jongere zus van Kate, heeft in haar column die ze schrijft voor Waitrose Weekend laten weten dat ze met haar eenjarig zoontje Arthur naar een schedelosteopaat gaat. Het gaat om een alternatieve therapie waarvan ze zelf aangeeft dat “er een gebrek aan wetenschappelijke bewijzen” voor zijn, maar waar ze niettemin tevreden over is. Bij de behandeling wordt een zachte massage op de schedel van de baby uitgevoerd.

“Kort nadat Arthur was geboren, hoorde ik er enkele moeders over praten. Het is een populaire, alternatieve therapie voor pasgeborenen. Vooral voor zij die een traumatische geboorte hebben meegemaakt, onrustig zijn of niet kunnen slapen”, schrijft ze. “Ik vond het fascinerend om te zien welk kalmerend effect het op hem had. Het is duur, maar het was het waard.”

Dinsdag stond er een indrukwekkend banket in het Zweedse koningshuis op het programma. Naast de 160 genodigden waren ook koning Carl XVI Gustaf en koningin Silvia van de partij. Net als kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel en prins Carl Philip en zijn echtgenote prinses Sofia. De mannen hadden een traditioneel pak aangetrokken en de vrouwen hun beste galajurken en elk van hen had ook een tiara op. Het leverde enkele leuke plaatjes op. Het viel trouwens op dat de 42-jarige kroonprinses even hard straalde als de talrijke kandelaars die op de tafels stonden. .



Een bezoekje aan de Queen gaat niet altijd over rozen. Dat mocht actrice Helen Mirren aan den lijve ondervinden, zo vertelde ze onlangs. Ze werd destijds uitgenodigd voor een theekransje bij de koningin in Buckingham Palace en terwijl ze dacht dat er tientallen gasten aanwezig zouden zijn, ging het enkel om het koninklijk echtpaar, een sjeik, een paar mensen uit de paardenwereld en zij. Er werd vooral over paarden gepraat. “Zelf ken ik niets van paarden, maar de Queen weet er alles van en dus probeerde ik deel te nemen aan het gesprek, maar er kwam alleen maar onzin uit.”

De lijdensweg was nog niet gedaan, want de actrice wilde melk in haar kopje thee doen, maar dat kannetje stond aan de andere kant van de tafel. Omdat ze niet wist hoe ze prins Philip moest aanspreken, besloot ze dat dan ook maar achterwege te laten. “Het was een lesje in verlegenheid, maar ze waren wel erg leuk. Enorm gracieus”, herinnert ze zich nog.