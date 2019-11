KRC Genk heeft nog drie kandidaat-coaches, Vrancken hoort daar niet meer bij

KRC Genk heeft zijn top 3 van kandidaten om Felice Mazzu op te volgen klaar. Wouter Vrancken hoort niet tot die top 3. KRC Genk polste maandag wel degelijk naar de KV Mechelen-coach toen het zijn long list afliep, maar Vrancken heeft de uiteindelijke selectie niet gehaald. “Ze hebben inderdaad mijn makelaar gecontacteerd”, vertelde Vrancken woensdagochtend na de training in Mechelen. “Persoonlijk heb ik Genk nog niet gehoord. Veel meer weet ik zelf voorlopig dus ook niet. Ik weet niet of ik de enige kandidaat ben die ze al hebben gepolst. Ik weet ook niet of ik nu nummer één, twee, drie of vijf ben. Er staat ook nog geen gesprek met Genk gepland. Momenteel praat ik alleen met KV Mechelen.”