Minder make-up, wel tien laagjes crème: wat houdt K-beauty in?

Beautyfans uit Zuid-Korea streven naar een glanzende, egale huid die er supergezond - zelfs een tikkeltje glimmend - uitziet en eigenlijk geen extra laagje make-up hoeft. De zogenoemde K-beauty trend houdt wel in dat je smeert met crèmes. Véél smeren, soms tot tien verschillende laagjes, voor de gewenste finish.

Schoonheid voor Koreaanse vrouwen begint bij een tip top verzorgde huid als basis. En daar komen heel wat producten (en tijd) bij kijken; van ophelderende tot hydraterende middeltjes. Het principe van K-beauty bestaat er, na een grondige gezichtsreiniging, uit om de geselecteerde skincare in laagjes aan te brengen. Soms tot tien laagjes voor een ‘perfecte’ routine. Het dunste laagje komt eerst, het dikste qua structuur mag als laatst. Dit stappenplan is niet nieuw, maar wint aan populariteit, samen met de stijgende populariteit van Aziatische beautyproducten an sich.

Het stappenplan

’s Morgens

1. Gezichtsreiniging: alles begint bij een grondige reiniging van het gelaat met water om onzuiverheden na een nacht slapen te neutraliseren. Laat het gezicht - bij voorkeur - vochtig. Volgens het K-beauty ritueel neemt vochtige huid verschillende producten beter op.

2. Toner: om de pH-waarde van je huid in balans te brengen en de producen die volgen te absorberen.

3. Essence: deze mix tussen een toner en een serum werkt om de huid te hydrateren en zou essentieel zijn om je een jeugdige, frisse uitstraling te bezorgen.

4. Ampoule: gebruik een ampoule die aanleunt bij je huidstructuur of problematiek om deze een boost te geven.

5. Serum: een geconcentreerde formule om doelgericht probleempjes zoals rimpels, donkere vlekjes en droge plekjes aan te pakken.

6. Oogcrème: belangrijk om het ooglid, waar onze huid heel dun is, te hydrateren en te beschermen.

7. Algemene hydratatie: een hydraterende dagcrème voor een extra laagje voeding doorheen de dag.

8. Zonnecrème: als extra filter om rimpels en lijnen tegen te gaan.

’s Avonds

Voor bedtijd wordt de routine nog iets complexer, vooral de reiniging wordt dan belangrijker en opgedeeld in twee verschillende stappen.

1. Reinig met cleanser op oliebasis: om make-up (ook op oliebasis) grondig te verwijderen en onzuiverheden van de dag weg te nemen.

2. Reinig met cleanser op waterbasis: om de olie van de vorige stap te verwijderen en make-up op waterbasis.

3. Exfoliëren: deze stap hoeft maar twee keer per week en dient om dode huidcellen te verwijderen. Je zou er je huid een dienst mee bewijzen omdat zo'n lichte peeling de poriën ontstopt en je een gezondere teint meegeeft.

4, 5, 6,7: de volgende stappen lopen gelijk met de ochtendroutine: breng een laag toner, essence, een ampoule op maat en een serium aan.

8. Sheet masker: je huid extra verwennen kan met een vliesmasker voor een diepe hydratatie.

9. Oogcrème: de huid heeft de ingrediënten van het maskertje geabsorbeerd, maar een oogcrème biedt extra hydratatie aan de delicate zone.

10. Hydraterende crème: gebruik een nachtcrème om alle ingrediënten te fixeren en wakker te worden met een stralende teint.

Werkt het echt?

Dermatoloog Thomas Maselis is geen fan van overvloedig smeren, zeker niet als het om veel hydraterende producten gaat."Als je te veel hydrateert, zal de huid verweken en als gevolg haar beschermende functie verliezen. Dat kan leiden tot het zogenoemde irritable skin syndrome. Je krijgt een huid die op alles gaat overreageren, zelfs van de wind zal ze rood worden.”

Volgens de expert hoeven mensen die van nature een vette hudi hebben eigenlijk zelfs geen extra hydratatie voorzien. “Er is geen enkel cosmeticaproduct ter wereld dat zo goed werkt als ons eigen huidsmeer.” Voelt je huid trekkerig aan, dan kan het een teken zijn dat ze te droog is en kan je een crème aanbrengen. Zonnecrème in de wintermaanden hoeft volgens Maselis niet omdat onze huid ook de absorptie van een dosis vitamine D nodig heeft.