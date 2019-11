Bibberen en beven in Bokrijk

Bokrijk

Genk - Het scholierenparlement van het Sint-Jozefinstituut in Bokrijk organiseerde een huiveringwekkende halloweentocht. Met de hulp van de ouderraad en heel wat leerkrachten bezorgden ze een 150-tal gasten een avond die ze niet snel zouden vergeten.

Student’s Voice, zoals het scholierenparlement in Bokrijk heet, toverde de bosrijke omgeving van de school om tot een parcours dat normaal gezien enkel in je engste dromen aan bod komt. Enge clowns, zombies en andere bloeddorstige monsters probeerden zoveel mogelijk mensen aan het gillen te krijgen. En of ze daar in geslaagd zijn! Aanwezige leerkracht Valérie Thoelen kan er van meespreken. “Omdat we met twee vrouwen te bang waren om de tocht te maken, namen we een mannelijke collega onder de arm om ons gerust te stellen. Tijdens de tocht bleek Tim echter het meest bang te zijn”, lacht ze.

Ook directeur Bea Bijnens kijkt tevreden terug naar de geslaagde avond. “Het is enorm fijn om te zien hoe een geëngageerde groep jongeren in staat is om zo een activiteit op poten te zetten. Dat ze daarbij begeleiding en hulp kregen van zowel de ouderraad als van enthousiaste leerkrachten, maakt het project alleen maar meer geslaagd. Hopelijk komt er volgend jaar een vervolg.”

Vooraleer het zover is, heeft Student’s Voice eerst wel nog andere taken te vervullen. Voorzitster Eline Put vertelde immers dat niemand minder dan Sinterklaas hen gevraagd heeft of ze hem willen helpen om de leerlingen van het Sint-Jozefinstituut in Bokrijk een fijn sinterklaasfeest te bieden. “En of we hem daarbij willen helpen. We moeten toch zorgen dat hij goed weet of de jongens en meisjes van onze school wel braaf zijn geweest”, glimlacht ze.