Sint-Truiden investeert 8 miljoen euro in veiligere fietsroutes

Duras / Sint-Truiden -

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Sint-Truiden bundelen de krachten om de Truienaren veilig en vlot op de fiets te krijgen. Om een aantal ontbrekende fietsschakels in te vullen en knelpunten veiliger te maken, wordt in de komende jaren bijna 8 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur. Uiteraard is er hier en daar ook meteen oog voor een verbeterde doorstroming van het autoverkeer.