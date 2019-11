Kandidaat-voorzitter Open Vld nodigt alle leden uit voor bevraging

Burgemeester van Staden en voormalig Vlaams Parlementslid Francesco Vanderjeugd houdt de komende tien dagen een bevraging onder de Open Vld-leden over waar de partij naartoe moet. Het gaat om een volgende stap in zijn “precampagne” in aanloop naar de voorzittersverkiezingen bij de liberalen in het voorjaar van 2020. Alle zowat 63.000 Open Vld-leden zouden deze week een uitnodiging met een inlogcode in de bus krijgen om anoniem aan de online enquête deel te nemen.