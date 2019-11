Gita van den Boer geeft een lezing over India en Indische thee

Hamont-Achel - Onder massale belangstelling gaf Gita van den Boer een lezing over haar levensloop en de Indische thee voor de leden van Neos Hamont-Achel.

De causerie met als titel 'Terugkeer naar India & retour met een fantastisch idee' was een waar succes. Meer dan 80 aanwezigen waren getuige van de gedrevenheid en de passie waarmee Gita van den Boer haar lezing gaf. Ze vertelt in één adem over haar levensloop en haar adoptie naar België. Een aangrijpend verhaal waar iedereen stil van werd. In 2010 ging ze naar haar geboorteland om vrijwilligerswerk te doen en ze leerde daar een heerlijk warm drankje kennen, de Indian Chai Latte. Gedurende de periode dat ze in India verbleef, ervaarde ze steeds meer dat deze thee (op basis van kruiden en melk) een gezonde drank is. Bij haar terugkeer wilde ze hier deze thee ook aankopen maar helaas was het nergens te verkrijgen. Toen ontstond bij haar de idee om dit product hier op de markt te brengen. Ze richtte het bedrijf CHALO op en momenteel wordt deze Indian Chai Latte al in verschillende landen verkocht. De aanwezigen mochten proeven van de verschillende theesmaken en konden genieten van specifieke Indische zoeterijen. Na de lezing konden de aanwezigen een persoonlijke babbel doen met Gita en samen nog genieten van haar theeproducten.