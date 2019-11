Oprichter Cirque du Soleil aangehouden voor kweken van cannabis

De Canadese oprichter van Cirque du Soleil, Guy Laliberté, is dinsdag aangehouden voor het kweken van cannabis op zijn privé-eiland in Frans-Polynesië. Dat meldt het parket van hoofdstad Papeete. Enkele weken eerder had de politie een naaste van de miljardair aangehouden voor drugsbezit, en hadden ze foto’s van plantages op zijn mobiele telefoon gevonden.