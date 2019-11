Wouter Vrancken reageert op interesse van KRC Genk

Wouter Vrancken is officieel gepolst als kandidaat-opvolger van Felice Mazzu bij KRC Genk. De Limburger praatte nog niet rechtstreeks met Genk maar lichtte wel het bestuur van KV Mechelen in over de interesse. Van hen verwacht hij nu een tegenvoorstel. “Ik wil weten hoe ze hun langetermijnproject met mij als coach willen omzetten van woorden in daden.”