Strijdersbond Kotem-Boorsem-Uikhoven herdenkt Wapenstilstand

Maasmechelen - Na jarenlange afwezigheid van een herdenkingsplechtigheid in Boorsem en Uikhoven nam de pas opgerichte Strijdersbond Kotem-Boorsem-Uikhoven opnieuw de draad op om op 11 november de oud-strijders en gesneuvelden uit beide wereldoorlogen in de drie Maasmechelse kerkdorpen te herdenken.

In Kotem kent de herdenking van Wapenstilstand op 11 november al een lange traditie. Jaarlijks participeren ruim twintig militairen, alle grote verenigingen uit het dorp en Hell on Wheels met geallieerde voertuigen aan die viering. Bloemen worden neergelegd aan het oorlogsmonument en aan de Buffalotank om eerbetoon te brengen aan de slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.

Vanaf dit jaar organiseerde de Strijdersbond ook opnieuw een plechtig herdenkingsmoment aan de gedenkstenen in Boorsem en Uikhoven. Dat gebeurde de dag voorafgaand aan 11 november. In Boorsem herinnerde voorzitter Erik Kortleven aan Jozef Delille en Mathieu Penders die beiden sneuvelden aan het westfront. De vele aanwezigen drukten de wens uit deze viering jaarlijks te herhalen.

In Uikhoven stond naast de herdenking ook de onthulling van een oorlogsgraf centraal. Daartoe lichtte Luitenant-Kolonel SBH Patrick Janssen het project ‘Vergeten Helden’ toe. Dit project wil de gerepatrieerde graven uit de vergetelheid halen door deze met een speciaal grafplaatje te voorzien en aan de ingang van de begraafplaats een bord met het opschrift ‘Belgische oorlogsgraven’ te plaatsen.

Erik Kortleven belichtte Pierre Janssen, vergeten held uit Uikhoven. “Pierre Janssen ontvluchtte zijn geboortedorp Uikhoven om via het Nederlandse Vlissingen en het Engelse Folkstone te belanden aan het IJzerfront. Daar werd hij patrouilleur en drong hij tijdens de vele nachtelijke raids diep door in vijandelijk gebied om de sterkte en de locaties van de Duitsers in kaart te brengen, een gevaarlijke opdracht. Hij sneuvelde aan het front op 3 oktober 1918, op een zucht van de wapenstilstand”, wist Erik Kortleven. “In het tumult van de bevrijdingsoperatie werden de ouders van Pierre niet op de hoogte gebracht van het overlijden. Dramatisch was dan ook de dag na wapenstilstand dat Pierres vader met de vlag vooropgaand aan de fanfare het bericht kreeg dat zijn zoon gesneuveld was. De ouders drukten de wens uit dat hun zoon in Uikhoven zou begraven worden, wat gebeurde in 1923 onder ruime belangstelling.”

Aan de gedenksteen in Uikhoven bracht Guy De Vleminck het relaas over de weerstanders en deportaties tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De zeer omvangrijke deelname en enthousiaste reacties van de inwoners uit Kotem, Boorsem en Uikhoven aan de drie herdenkingsplechtigheden overtuigden de Strijdersbond om de traditie van 11 novembervieringen in de drie kerkdorpen blijvend verder te zetten.