Quadrant krijgt kwalitetslabel voor eTwinning-project

Houthalen-Helchteren - Mevrouw Lamasanu, leerkracht Frans aan het Lucernacollege van Houthalen, Campus Quadrant, nam onlangs deel aan de eTwinning inspiratiedag in Leuven.

Zij ontving er een kwaliteitslabel voor het project van vorig schooljaar, genaamd 'des amis fracophones, des amis pour la vie'. Als extraatje kreeg ze er een thermofles bij. Ze volgde er ook nog enkele sessies over praktijkvoorbeelden, vakoverschrijdend leren, Tools en ICT. Het was een fijne en leerrijke dag. Ondertussen waren haar leerlingen druk in de weer met het ontwerpen van een logo voor eTwinning.