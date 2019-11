KSK Beveren daagt Waasland-Beveren voor de rechtbank in strijd voor stamnummer

KSK Beveren heeft woensdag bekendgemaakt 1A-club Waasland-Beveren voor de Ondernemingsrechtbank in Gent, afdeling Dendermonde, te hebben gedaagd in haar jacht op stamnummer 2300.

SK Beveren, in de jaren 1970 en 1980 erg succesvol met twee landstitels en twee eindzeges in de Beker van België, fuseerde in 2010 met Red Star Waasland. Het nieuwe team, de huidige eersteklasser Waasland-Beveren, ging onder het stamnummer van Red Star Waasland voetballen en onder het mythische 2300 van SK Beveren speelde voortaan alleen een vrouwenteam. Daar wil KSK nu een einde aan maken.

“We wensen ons glorierijke verleden te laten herleven door ook herenvoetbal en jeugdvoetbal te spelen onder haar befaamde stamnummer 2300”, leggen de Oost-Vlamingen uit in een persbericht.

“Vorig seizoen besliste de KBVB om zich niet uit te spreken over de aanvraag van KSK Beveren m.b.t. het intussen schuldenvrije stamnummer”, vervolgde KSK. “De KBVB laat KSK Beveren en haar supporters voorlopig wachten, waarbij ze op 9 april 2019 besloot om de aanvraag ‘in beraad te houden’. De oorzaak voor de afwachtende houding van de KBVB was het verzet van Waasland-Beveren tegen de aanvraag, waarbij zelfs de schrapping en inlevering van het stamnummer 2300 werd geëist door WB.”

“Om elke discussie over het stamnummer definitief weg te werken, heeft KSK Beveren nu Waasland-Beveren gedagvaard. De Ondernemingsrechtbank in Dendermonde zal finaal oordelen over de gevoerde discussies. Na de beslissing van de rechtbank - die in mei 2020 kan worden verwacht - zal KSK Beveren terugkoppelen naar de KBVB en vertrouwt ze er op dat het stamnummer 2300 opnieuw zal herleven”, besloot geel-blauw.