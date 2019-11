Chanel opent eerste beauty boetiek in ons land

In de Korte Gasthuisstraat in Antwerpen heeft zopas de eerste beauty boetiek van Chanel in ons land de deuren geopend. Je kunt er terecht voor make-up, parfums, zonnebrillen én advies.

De eerste beauty boetiek van Chanel voor de hele Benelux is terug te vinden in winkelzone De Wilde Zee in Antwerpen. Het gaat om een winkel van 83 vierkante meter waar parfums voor vrouwen en mannen, make-up, huidverzorging, zonnebrillen en beauty-accessoires te verkrijgen zijn. Met de regelmaat van de klok worden er ook exclusieve producten voorgesteld, zoals dat momenteel het geval is met de parfumlijn ‘Les Exclusifs De Chanel’.

En daar stopt het niet bij. In de boetiek werken ook make-upprofessionals die je helpen om je look compleet te maken voor je naar een huwelijksfeest moet of gewoon tijdens het shoppen. Er is daarnaast in een hoekje voorzien waar je rustig kunt bladeren in een van de boeken die er liggen. Ook het interieur heeft met zwarte lijsten en gouden details een Chaneltintje meegekregen.