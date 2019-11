Brugge opgenomen in lijst met mooiste steden ter wereld

Het Franse Parijs is de mooiste stad ter wereld. Dat moet alvast blijken uit een enquête van reiswebsite Flight Network. Ook Brugge werd door de bevraagde reizigers en professionals in de top 50 opgenomen.

Flight Network, een website waarop goedkope vliegtickets gezocht kunnen worden, bevroeg meer dan 1.000 reisjournalisten, bloggers en werknemers van reisagentschappen over hun ervaringen met steden wereldwijd.

Weinig verrassend werden Parijs, New York en Londen door de meeste ondervraagden genoemd als mooiste bestemming voor een citytrip. De meest verrassende naam in de top 10 is misschien die van het Canadese Vancouver. Met vijf Europese steden is ons continent daarin trouwens oververtegenwoordigd.

Brugge is de eerste en enige Belgische stad in het lijstje op plaats 26. Het “Venetië van het noorden” scoort daarmee beduidend slechter dan het echte Venetië (4), maar laat wel andere Europese topbestemmingen als Madrid (27) en Berlijn (36) achter zich.