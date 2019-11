Er werd brand gesticht in een toekomstig asielcentrum in Bilzen. Voormalig staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vindt de daad “absoluut afgrijselijk”.

“Als de brand een politiek motief had, is dat absoluut afgrijselijk”, zegt Francken in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “De daders moeten dan zwaar gestraft worden.”

Toch vindt hij dat het huidige bestuur fouten ...