Romain Bardet laat volgend jaar de Tour links liggen en focust op de Giro

Romain Bardet zal volgend seizoen, voor het eerst sinds 2013, niet deelnemen aan de Tour de France. Het Franse klimtalent richt zijn blik op de Giro. Dat maakte zijn team, AG2R La Mondiale, bekend op Twitter. Bardet won het voorbije seizoen het bergklassement in de Ronde van Frankrijk.

“Ik heb nooit het verlangen verborgen om eens in mijn beste conditie deel te nemen aan de Giro”, legde Bardet zelf uit. “Het is tijd om nieuwe horizonten te verkennen. Ik deel mijn seizoen op in drie delen (Giro, Olympische Spelen en WK, red.). Ik kijk er enorm naar uit. Het was niet makkelijk de Tour op te geven. De Tour heeft me zoveel gegeven en het is een race waar ik heel erg van hou. Maar het leek me een goed even ruimte te nemen om een jaar later nog sterker terug te komen.”

De 29-jarige Bardet reed sinds 2013, zijn tweede profjaar, elk jaar de Tour de France. Hij werd in 2016 tweede en in 2017 derde en won ook drie etappes. De Fransman nam nooit eerder deel aan de Giro.