Kidsday is megasucces

Lommel - De Vlaamse Handbalvereniging organiseerde afgelopen zondag haar jaarlijkse Kidsday. Ruim 500 kinderen zakten af naar de Soeverijn in Lommel om een dag handbalplezier te beleven. Samen met hun ouders, grootouders, broers, zussen, tantes en nonkel en een hele rist fithandballers tekenden 1000 mensen present. Een waanzinnig succes.

Pim De Panter stond zondagochtend de kinderen op te wachten en gaf hen allemaal een geweldige ‘high-five’. Het was een eerste hoogtepunt van de dag voor de kleintjes die allen even gek zijn op hun mascotte. Nadien ging het in een rotvaart van de kleedkamers richting de multifunctionele ruimte van de Soeverein die voor de gelegenheid was omgetoverd tot één grootse speelruimte bestaande uit de nieuwste opblaasstructuren, springkastelen en uiteraard handbalveldjes.

Voor het eerst werd de Kidsday en de Fithandbaldag op één en dezelfde dag op dezelfde locatie georganiseerd. “Het was een voltreffer” zegt Gerrit Vertommen, recreatiesportcoördinator bij de Vlaamse Handbalvereniging. “Hoe meer kinderen er kwamen, hoe enthousiaster Pim De Panter werd. Meer dan 500 kinderen en in totaal iets meer dan 1000 mensen die afzakten naar de Soeverein: ik word er een heel klein beetje stil van.”

Verdeeld over de ganse dag namen 76 ploegen deel aan de jaarlijkse Kidsday. Qua fithandballers waren er slechts 5 ploegen present, maar dat zorgde niet voor een domper op de sfeer. Red Wolve Jeroen De Beule deelde in de voormiddag handtekeningen uit en maakte tijd voor selfies. Jong en oud, hand in hand beleefden een sportieve dag. “Sporters beleven meer, ik kan het bevestigen” zegt Tina Muyllaert, secretaris-generaal van de Vlaamse Handbalvereniging. “Jong en oud haalden tijdens de wedstrijden alles uit de kast. Alles verliep in de beste sfeer. Fairplay werd hoog in het vaandel gedragen. Ik wil iedereen bedanken die op de één of andere manier meegewerkt heeft aan deze dag. De kinderen, hun ouders, de fithandballers, mijn team van de VHV, de vrijwilligers en zeker niet te vergeten het team van handbalclub HV Lommel die met een 40 tal medewerkers aanwezig waren. Van randanimatie tot het leiden van wedstrijd over de catering, de opbouw en de afbraak. Tot slot wil ik ook graag Sport Vlaanderen bedanken voor de financiële ondersteuning waardoor projecten als Speelhandbal en de aankoop van de opblaasstructuren mogelijk worden. Een fantastisch dankjewel aan jullie allen!”

Als afsluiting van de Kidsday kregen de kinderen een mooi VHV T-shirt mee naar huis als aandenken van een leuke dag.