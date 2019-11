David Villa wordt clubeigenaar in de VS en zet een punt achter zijn carrière

David Villa stopt begin december, wanneer de Japanse voetbalcompetitie afloopt, met voetballen. Dat maakte 37-jarige Spanjaard, die sinds december vorig jaar onder contract staat bij Vissel Kobe, het team waar ook Rode Duivel Thomas Vermaelen voor uitkomt, woensdag bekend op een persconferentie. Dinsdag werd al duidelijk dat Villa mede-eigenaar wordt van een nieuwe Amerikaanse club, Queensboro FC, die vanaf 2021 in de USL, de Amerikaanse tweede divisie, zal gaan uitkomen.

“Ik ben voor deze beslissing niet over één nacht ijs gegaan”, verklaarde de Spanjaard op het persmoment. “Het is het resultaat van gesprekken met familie en vrienden. Ik wilde niet doorgaan tot ik op een moment gedwongen werd te stoppen. Maar dit is geen afscheid. Ik blijf op een andere manier bijdragen aan deze prachtige sport.”

De aanvaller zal, samen met de Amerikaanse zakenman Jonathan Krane, een team in de wijk Queens, in New York, oprichten. “Ik hou van de cultuur, het eten, de mensen en hun passie voor het leven en voetbal”, legde Villa dinsdag uit bij de voorstelling van het nieuwe project. “Ik hou van Queens. De buurt is heel speciaal voor mij. Ik kan geen betere locatie voor een nieuwe voetbalclub bedenken.”

Villa kende een rijkgevulde carrière bij achtereenvolgens Sporting Gijon (2000-2003), Real Zaragoza (2003-2005), Valencia (2005-2010), FC Barcelona (2010-2013), Atlético Madrid (2013-2014), Melbourne City (2014) en New York City (2014-2018). Sinds december vorig jaar staat hij in Japan onder contract bij Kobe.

Als international is Villa de topschutter aller tijden van Spanje. Hij scoorde 59 keer in 98 interlands en werd met La Roja twee maal Europees kampioen (2008 en 2012) en wereldkampioen (2010).

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: REUTERS