Maak kennis met John Legend, een jaar lang de ‘meest sexy man ter wereld’

Zanger John Legend (40) mag zich een jaar lang de ‘meest sexy man ter wereld’ noemen. Het Amerikaanse magazine People reikte hem de titel uit. Hij volgt de Britse acteur Idris Elba op.

John Legend won al een Grammy, Tony, Emmy en Oscar, en mag zich nu ook de 34ste ‘meest sexy man’ ter wereld noemen. Hij is naar eigen zeggen opgetogen met die titel, maar ook een beetje bang. “Dit brengt veel verwachtingen met zich mee, mensen gaan mijn uiterlijk nu becommentariëren om na te gaan of ik de titel wel verdien”, zegt hij aan People. “En ik kom na Idris Elba, dat is toch niet eerlijk tegenover mij!”

In 2006 won Legend een Grammy met zijn debuutalbum ‘Get lifted’ en sindsdien zit zijn carrière in de lift. Zo scoorde hij bij ons een hit met het liedje ‘All of me’. Ook in zijn privéleven gaat het hem voor de wind, want hij is getrouwd met badpakkenmodel Chrissy Teigen (33) en heeft met dochtertje Luna (3) en zoontje Miles (1) ook twee kinderen.

People reikte de titel van ‘sexiest man alive’ voor het eerst uit in 1985. Die ging toen naar de 29-jarige Mel Gibson. Meestal gaat de award naar een bekende acteur, maar de laatste jaren werden ook Maroon 5-zanger Adam Levine en countryster Blake Shelton al uitgeroepen tot meest sexy man van het jaar.

Legend stak op Instagram in elk geval al de draak met zijn 'overwinning'. Zo deelde hij een nerdy foto uit de oude doos van zichzelf en plaatste die naast eentje van Idris Elba. "De John uit 1985 zou perplex staan om de meest sexy man uit 2018 op te volgen", klinkt het.