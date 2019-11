Cara Delevingne stelt haar bokscollectie met Balmain en Puma voor

Puma, Balmain en Cara Delevingne slaan de handen in elkaar voor een uniseks bokscollectie. Alle beelden van de 35 stuks tellende lijn werden nu voor het eerst vrijgegeven.

Cara Delevingne is sinds 2016 een van de uithangborden van Puma en is ook al jarenlang bevriend met Olivier Rousteing, creatief directeur bij het Franse modehuis Balmain. Alle drie de partijen werkten de laatste jaren vaak met elkaar samen, maar slaan nu voor het eerst samen de handen in elkaar voor een limited edition, uniseks bokscollectie die uit 35 stuks bestaat.

Die wordt op 21 november wereldwijd gelanceerd en zal beschikbaar zijn in de winkels van Balmain, Puma en online. Het gaat onder meer om trainingspakken, hoodies, sneakers, boksshorts en sportbeha’s die allemaal uitgevoerd worden met details in goud en telkens het logo van Balmain en Puma dragen.

“Cara is een goede vriendin van mij en vroeg me om samen aan de collectie met Puma te werken. We hadden meteen een duidelijke visie, mede omdat we allebei dol zijn op boksen”, vertelde Rousteing eerder aan modemagazine Women’s Wear Daily.