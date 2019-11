Prins Harry, Meghan Markle en baby Archie passen voor Kerstmis bij de Queen

Normaal brengt prins Harry altijd Kerstmis door in het gezelschap van zijn familie in Sandringham, maar naar verluidt laten hij en zijn gezin dat dit keer aan zich voorbijgaan. Volgens royaltywatchers zou die keuze de spanningen binnen de familie nog kunnen opdrijven.

Van de leden van de Britse koninklijke familie wordt verwacht dat ze Kerstmis doorbrengen in Sandringham, de residentie van Queen Elizabeth in Norfolk. Ook Harry is normaal altijd van de partij. Hij mistte gedurende zijn hele leven enkel in 2012, toen hij op legermissie was in Afghanistan, het kerstfeest. Maar nu zouden hij en Meghan Markle er voor hebben gekozen om een editie over te slaan.

Volgens bronnen binnen de paleismuren zouden ze ofwel Kerstmis vieren in hun huis in Windsor, ofwel naar de VS trekken om bij Meghan haar moeder Doria Ragland te zijn en zo “hun batterijen weer op te laden”. Na zondag beginnen ze sowieso aan een zes weken durende vakantie waarbij ze onder andere Thanksgiving zullen doorbrengen bij Doria.

Beetje gekwetst

Queen Elizabeth zou naar verluidt niet al te blij zijn met dat nieuws. “De Queen is er misschien wat door gekwetst, maar ze is veel te gracieus om daar maar iets iets van te laten blijken”, zegt royaltywatcher Ingrid Seward in The Sun. “Ik vind het triest dat ze ervoor kiezen om deze familiebijeenkomst te skippen. Maar de kerstperiode in Sandringham kan inderdaad best druk zijn.”