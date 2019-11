Genk / Hasselt -

Ondanks de aangekondigde staking bij De Lijn, zijn er in Limburg toch veel bussen op de baan. De acties zijn het sterkst voelbaar in Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren. Vanuit Genk geraken de meeste reizigers op hun bestemming, zij het soms wat later dan normaal.