Oostende en Antwerp Giants op zoek naar stunt on the road

De vijfde speeldag van de Champions League brengt voor kampioen Oostende (poule A) in de Turkse hoofdstad Ankara en voor bekerwinnaar Antwerp Giants (poule B) tegen de Poolse kampioen Wloclawek een aartsmoeilijke opdracht.

De Oostendenaars wonnen twee van hun vier matchen, de Turken, met de 2m18 grote Moustapha Fal, tellen 3 op 4. “We zijn aan onze vierde campagne in de Champions League toe en elk jaar behoorden we al tot een evenwichtige poule. Dat is ook wel het leuke van deze Europese competitie: iedereen kan van elkaar winnen en elke ploeg haalt een hoog niveau”, merkt de ervaren Jean-Marc Mwema op.

“Van Turk Telekom Ankara verwacht ik wel dat zij favoriet zijn om poule A te winnen. In de voorbereiding van de andere matchen hadden we ook al beelden van Ankara gezien. Zij halen toch een heel hoog niveau,” aldus nog Mwema. Antwerp Giants telt 1 op 4 en beseft dat het op de derde verplaatsing het moment is om iets te rapen. “We hadden zowel in het Spaanse Burgos als het Griekse AEK Athene een kansje richting een stunt. Hopelijk lukt het nu tegen het sterke Wloclawek wel,” zei Vincent Kesteloot. Bij Anwil Wloclawek zitten onder meer de Amerikaan Chris Dowe (ex-Brussels), 2m08 grote Let Rolands Freimanis en de Poolse internationaal Michal Sokolowski in de selectie. Voor de Sinjoren is het tevens de start van een hectische week. Vanavond Champions League in Polen, vrijdag (Leuven Bears) en zondag (Okapi Aalstar) in de EuroMillions League en dinsdag ontvangt het in Lotto Arena en in het kader van de Champions League het Franse Pau-Orthez.