"Michael Schumacher verliet in 1994 bijna de F1"

25 jaar geleden, op 23 november 1994, veroverde Michael Schumacher zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Uiteindelijk zou de 'Rekordmeister' zeven F1-titels veroveren maar het scheelde niet veel of Schumacher had in 1994 de F1 vaarwel gezegd.

1994 was een dramatisch jaar voor de Formule 1 en dan vooral het raceweekend in San Marino. Tijdens de kwalificatie verloor de Oostenrijker Roland Ratzenberger het leven en op zondag maakte ook Ayrton Senna een dodelijke crash.

Ongeloof en verslagenheid maakten zich meester van de F1-paddock. Heel de F1-wereld kwam tot stilstand en veel rijders stelden zich de vraag hoe het verder moest.

Michael Schumacher won de dramatische race maar hij dacht erover na om de Formule 1 te verlaten, zo onthult zijn voormalig Benetton-teambaas Flavio Briatore.

"Schumacher was de Pavarotti van het rijden met wagens," aldus Briatore tijdens een speciale uitzending van de Duitse tv-zender 'RTL'.

"Hij veranderde echter na de dood van Ayrton Senna. Hij overwoog ernstig om te stoppen met autosport."

"Gelukkig voor ons allemaal is hij blijven racen," besloot Briatore.

Schumacher zorgde zo voor nog heel wat mooie momenten in de Formule 1 en veroverde uiteindelijk maar liefst zeven wereldtitels.

