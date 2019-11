Dominic Thiem verslaat Novak Djokovic op ATP Finals na marathonmatch

Dominic Thiem (ATP 5) heeft dinsdag zijn tweede groepswedstrijd in de poule Bjorn Borg op de ATP Finals in de Londense O2 Arena winnend afgesloten. De Oostenrijker had liefst twee uur en vijftig minuten nodig om de Serviër Novak Djokovic (ATP 2), vijfvoudig winnaar en vorig jaar verliezend finalist, in drie sets (6-7 (5/7), 6-3 en 7-6 (7/5)) te verslaan.

Eerder op de dag pakte ook Roger Federer (ATP 3) zijn eerste zege in Londen. De 38-jarige Zwitser versloeg de Italian Matteo Berrettini (ATP 8) na één uur en twintig minuten in twee sets (7-6 (7/2) en 6-3).

Djokovic en Thiem hadden beiden hun eerste duel in de Britse hoofdstad gewonnen. In de stand in de groep leidt de Oostenrijker zo voor de Serviër. Federer is derde met één zege voor de nog puntenloze Berrettini.

Woensdag treft in de groep Andre Agassi Rafael Nadal (ATP 1) Daniil Medvedev (ATP 4). Titelhouder Alexander Zverev (ATP 7), maandag verrassend te sterk voor Nadal, ontmoet Stefanos Tsitsipas (ATP 6).