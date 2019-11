Doctor in de Bouwfysica Bert Blocken (45) uit Hoeselt is een expert in aerodynamica. Hij speelde een cruciale rol in de totstandkoming van het marathonrecord van Eliud Kipchoge, die in oktober de 42 kilometer onder de twee uur liep. Ook werkte Blocken mee aan onder andere het werelduurrecord van Victor Campenaerts en de Vueltaoverwinning van Primoz Roglic.