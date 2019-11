De gele hesjes gaan topless in ‘De slimste mens ter wereld’

Erik Van Looy doopt hem tot een van de topfavorieten om het hele seizoen van ‘De slimste mens ter wereld’ te winnen, zelf is Thomas Huyghe (28) daar iets minder van overtuigd. Hij heeft speciaal niemand van familie of vrienden mee, zodat ze “me niet kunnen uitlachen als ik er al na aflevering één uitvlieg”. Of die vrees terecht is, leest u in deze samenvatting.