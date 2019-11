Red Flames sluiten 2019 in schoonheid af met ruime zege tegen Litouwen: Tine De Caigny scoort vijf keer

De Red Flames hebben dinsdagavond in Leuven 2019 afgesloten in schoonheid. De Belgische voetbalvrouwen wonnen op de vierde speeldag in groep H hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen met ruime 6-0-cijfers. Tine De Caigny was goed voor maar liefst vijf doelpunten.