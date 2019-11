Vaste klanten van het Stationsbuffet kunnen er nog tot eind dit jaar terecht voor een versgetapte pint en dan sluiten de deuren voorgoed. Volgens TVL moet het café in het voorjaar van 2020 wijken voor een filiaal van Starbucks, de Amerikaanse keten van koffiebars.

