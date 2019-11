Britten Stockwell en Nilsson-Julien leiden in de Toekomstzesdaagse na openingsavond

De Britten Oliver Stockwell en Oscar Nilsson-Julien zijn de leiders na de eerste avond van de Toekomstzesdaagse in Gent, die dinsdag van start ging. Ze tellen met hun 21 punten net één punt meer dan het Belgische koppel Nicolas Wernimont en Maxwell De Broeder. Wernimont en De Broeder namen de baanronde voor hun rekening. Als derde staan de Nederlanders Mel van der Veekens/Philip Heijnen genoteerd. Zij sprokkelden na één avond 11 punten.

“Dit hadden wij alvast niet verwacht. Meedoen vanaf dag één”, glunderde Nicolas Wernimont na afloop. “Ikzelf lag twee maanden stil met maagproblemen en ben nu nog aan het opbouwen. Ook mijn maatje Maxwell werd niet van tegenslag gespaard. Maar het gaat de goede richting uit voor ons beiden. Ik vind stilaan mijn snelle benen terug. In de puntenkoers liep het wat stroef. Ik maakte ook een foutje door naar boven te sturen net op het moment dat ik moest gaan aflossen. Ik zat in het tweede gedeelte en moest fiks doorgeven om weer naar voor te rijden. We staan in het klassement waar we willen. Als we beiden een goed gevoel kunnen onderhouden tot en met zondag moet een podiumplaats er zeker inzitten.”

Stand van de Toekomstzesdaagse na de eerste avond:

1. Oliver Stockwell/Oscar Nilsson-Julien (GBr) 21 punten

2. Nicolas Wernimont/Maxwell De Broeder (Bel) 20

3. Mel van der Veekens/Philip Heijnen (Ned) 11

4. Max Rushby/Alfred George (GBr) 7

5. Gianluca Pollefliet/Noah Vandenbrande (Bel) 6

6. Michael Steyaert/Siebe Deweirdt (Bel) 6

7. Arne Birkemose/Tim Torn Teutenberg (Dui) 6

8. Marcus Sander Hansen/Frederik Egehus (Den) 6

9. Filippo Ferronato/Matteo Donega (Ita) 5

10. Brent Van Mulders/Tuur Dens (Bel) 2

11. Clément Petit/Kévin Vauquelin (Fra) 0

12. Jack Murphy (Ier) 0