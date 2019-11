Toekomstzesdaagse van Gent gaat met slechts elf teams van start na valpartij

Geen twaalf, maar slechts elf duo’s zullen vanaf dindagavond de Toekomstzesdaagse van Gent afwerken. De Ier Louis Bilyard kwam tijdens de opwarming ten val en moet zo verstek laten gaan.

Aangezien er de eerste twee dagen van de Toekomstzesdaagse geen ploegkoers op het programma staat, zal Jack Murphy, die normaal gezien een koppel zou vormen met de geblesseerde Louis Bilyard, deze nummers voor zich nemen. Murphy blijft tot donderdag present in Gent en kan daarna eventueel ingezet worden wanneer een koppel door pech iemand zou verliezen.

Robbe Ghys gaat met Kenny De Ketele resoluut voor de eindzege

Robbe Ghys toonde zich dinsdag zeer gemotiveerd net voor de start van de 79e Zesdaagse van Gent. De 22-jarige Limburger werd dit jaar opnieuw gekoppeld aan Kenny De Ketele en gaat voor niets minder dan de zege. De Ketele/Ghys krijgen meer dan waarschijnlijk concurrentie van de duo’s Iljo Keisse/Mark Cavendish, Jasper De Buyst/Tosh Van der Sande en de Duitse wereldkampioenen ploegkoers Roger Kluge/Theo Reinhardt.

“Een podiumplaats behalen is zonder meer een must voor ons”, begon Ghys onomwonden. “En ik stel die ambitie bij door te zeggen dat we resoluut gaan voor de eindzege. Vorig jaar kwamen we net wat te kort. Dat moet nu anders. We zijn een jaartje sterker geworden. De wereldbekers waren iets minder. Ik kende in Glasgow zelfs enkele slechte dagen. Ik had immers slecht nieuws gekregen van het thuisfront. De ups wisselden de downs daardoor te veel af. Schotland was iets om vlug te vergeten omdat het mentaal niet goed zat bij mij.”

“De Zesdaagse van Gent zijn sowieso speciaal”, vervolgde Ghys. “Elke pistier wil schitteren op de korte baan in ‘t Kuipke. Gent is hét van hét. Als je als renner een voet binnen zet in het Kuipke, weet je meteen hoe laat het is. Ik kijk ernaar uit om hier een hele week gas te geven. De sfeer is uniek. Samen met Kenny De Ketele wil ik onze fans plezieren. In ‘t Kuipke kan je echt genieten van de aandacht die je krijgt als pistier. Je krijgt een pak appreciatie terug van de toeschouwers.”

Vraag is hoe de eerste avond van de Gentse zesdaagse zal verlopen. Is het meteen oorlog of hanteren de favorietenkoppels een afwachtende houding? “De zesdaagse begint vanaf dag 1”, besloot Ghys. “Ik denk dat bij veel koppels het mes meteen tussen de tanden zal zitten. Wat ons betreft zullen wij nog wat moeten aanpassen aan het kleine verzet. Het kleinste verzet dat ik afgelopen week maalde was 55x15. Dat is toch zes tot zeven tanden groter dan wat we hier zullen ronddraaien. Het komt erop neer die eerste nacht goed door te komen om ons doel, deze zesdaagse winnen, te kunnen nastreven.”