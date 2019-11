Een potje moddergooien: voormalig dokter van Team Sky noemt oud-ploegleider Shane Sutton een dopingzondaar

De advocaat van Richard Freeman, oud-dokter van Team Sky, heeft de oud-ploegleider, Shane Sutton, een dopingzondaar genoemd in een disciplinaire zaak voor de Britse Orde der Geneesheren in Manchester.

Sutton was bij Sky ook als technisch directeur aan de slag tot hij in 2016 ontslag nam. Het was, aldus Freeman, op bevel van hem dat Freeman in 2011 illegaal testosteron bestelde, waardoor de dokter voor de disciplinaire instantie moest verschijnen.

“Onze mening over Sutton is dat hij een pathologische en onverbeterlijke leugenaar is”, verklaarde Mary O’Rourke, de advocaat van Freeman. “Het is een dopingzondaar met een verleden van doping”, ging ze voort.

Mary O’Rourke (links) naast Richard Freeman. Foto: Photo News

Sutton werd, toen hij technisch directeur bij Sky was, beschuldigd van het maken van discriminerende opmerkingen. Hij werd vrijgesproken voor acht van de negen beschuldigingen die hem ten laste werden gelegd en ontkende dat hij Freeman onder druk heeft gezet om dertig zakken Testogel te bestellen, om zijn zogenaamde erectiestoornissen mee te behandelen. Hij moet nu bewijsmiddelen presenteren om de beschuldigingen van Freeman tegen te gaan.

Freeman, die tussen 2009 en 2017 als dokter tewerkgesteld was bij Sky, werd door de Britse Orde der Geneesheren beschuldigd van het bestellen van Testogel om zo de prestaties van de atleten te bevorderen, een zware fout. Hij zou ook gelogen hebben om zijn schuld te verbergen.

Als Freeman aansprakelijk wordt gesteld, zal hij zijn medische licentie verliezen. De advocaat van de Orde ziet Sutton slechts als een zondebok voor Freeman, om zich achter te verbergen.