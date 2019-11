Sinds 1990 was er geen spoor meer van te vinden en zo belandde het zilverrugmuishert op de lijst van meest gezochte verloren diersoorten. Totdat een exemplaar voorbij een cameraval wandelde in de Vietnamese jungle.

