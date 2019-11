Peltenaar riskeert twee jaar cel voor geweld tijdens match Rode Duivels

Pelt -

Een 37-jarige Peltenaar hangt twee jaar cel boven het hoofd voor geweld tijdens Peltrovski of het Rode Duivelsevent in Pelt. Op 23 juni vorig jaar sloeg de dertiger tilt. Hij kwam er Hazard en co aanmoedigen in de voorrondewedstrijd tegen Tunesië, maar keek te diep in het glas en deelde klappen uit.